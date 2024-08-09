Хозяева сдали пса обратно в приют, потому что он не встречал их у двери

Черный лабрадор-ретривер показался новым хозяевам «слишком скучным» и вернулся в приют в США. Об этом пишет People.

Четырехлетний пес-спасатель из Невады по кличке Дюк попал в приемную семью, но затем был сдан обратно в приют. Новые хозяева пожаловались на отсутствие у Дюка активности и его чрезмерную сонливость. Они утверждали, что лабрадор «спит весь день и не встает, чтобы поприветствовать их, когда они возвращаются домой».

Сейчас пес находится на передержке, так как до сих пор не нашел любящих хозяевах и постоянное место жительства. В приюте также заявили, что Дюк приучен к горшку и поэтому не нуждается в регулярных прогулках.

«Мы знаем, что найдется идеальная пара, которая оценит его спокойный нрав», — уверены зоозащитники из «Фонда помощи животным».

Ранее новые хозяева вернули пса в приют из-за его размера через полчаса после усыновления.