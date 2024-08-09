Минтранс поддержал идею запрета полетов для авиадебоширов

Минтранс России поддержал идею создания черного списка авиадебоширов, предложенную депутатом Госдумы Надеждой Школкиной и «Аэрофлотом». Об этом пишет ТАСС.

Как сообщает Минтранс по итогам совещания с инициаторами идеи и МВД, планируется создать единый реестр лиц, которым могут временно ограничить авиаперелеты на срок от одного до трех лет в случае повторного совершения правонарушений на борту воздушного судна.

В конце июня в аэропорту Благовещенска рейс вылетел с опозданием из-за неадекватного поведения пассажира: мужчина не стал садиться на свое место, а попытался войти в кабину пилотов. Он заявил, что летчики якобы пообещали угостить его спиртным.

До этого российская авиакомпания Utair обратилась в суд с иском к мужчине, из-за которого пилотам пришлось экстренно сажать самолет. Заявление поступило в Сургутский городской суд. Перевозчик намерен взыскать убытки, причиненные в результате экстренной посадки самолета. Компания утверждает, что пассажир во время полета неоднократно нарушал правила общественного порядка и создавал угрозу безопасности полета.

Ранее дебошира оштрафовали на 800 тыс. рублей за вынужденную посадку самолета.