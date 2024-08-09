Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минтранс поддержал идею запрета полетов для авиадебоширов

Минтранс РФ поддержал идею ограничения полетов для авиадебоширов на 1-3 года

close
100%
Shutterstock/Vitalii Matokha

Минтранс России поддержал идею создания черного списка авиадебоширов, предложенную депутатом Госдумы Надеждой Школкиной и «Аэрофлотом». Об этом пишет ТАСС.

Как сообщает Минтранс по итогам совещания с инициаторами идеи и МВД, планируется создать единый реестр лиц, которым могут временно ограничить авиаперелеты на срок от одного до трех лет в случае повторного совершения правонарушений на борту воздушного судна.

В конце июня в аэропорту Благовещенска рейс вылетел с опозданием из-за неадекватного поведения пассажира: мужчина не стал садиться на свое место, а попытался войти в кабину пилотов. Он заявил, что летчики якобы пообещали угостить его спиртным.

До этого российская авиакомпания Utair обратилась в суд с иском к мужчине, из-за которого пилотам пришлось экстренно сажать самолет. Заявление поступило в Сургутский городской суд. Перевозчик намерен взыскать убытки, причиненные в результате экстренной посадки самолета. Компания утверждает, что пассажир во время полета неоднократно нарушал правила общественного порядка и создавал угрозу безопасности полета.

Ранее дебошира оштрафовали на 800 тыс. рублей за вынужденную посадку самолета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами