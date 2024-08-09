В Краснодарском крае ограничили проведение массовых мероприятий на улице

В Краснодарском крае ввели ограничения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 1 тысячи человек. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба местной администрации.

Как заявили в администрации, эта мера позволит обеспечить антитеррористическую защищенность и безопасность жителей и гостей края.

Там уточнили, что исключениями станут официальные спортивные соревнования, которые проводятся в местах, отвечающих требованиям общественной безопасности. Также ограничение не будет касаться массовых мероприятий, проведение которых согласовано со специально созданными в муниципалитетах рабочими группами. В состав таких групп войдут представители правоохранительных органов.

8 августа губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что проведение массовых мероприятий в регионе было рекомендовано временно перенести.

Ранее сообщалось, что Совет при президенте РФ по правам человека потребует признать террористический характер атак ВСУ в Курской области.