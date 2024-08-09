В Шебекинском ГО от атаки беспилотника пострадали местные жители

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что Шебекинский городской округ был атакован со стороны Вооруженных сил Украины. В результате пострадали три мирных жителя.

По словам главы региона, дрон атаковал движущийся легковой автомобиль на участке автодороги Зиборовка — Муром. В результате женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, один мужчина получил баротравму и осколочные ранения лица и плеча. По информации медиков скорой помощи, оба находятся в состоянии средней степени тяжести.

«В тяжелом состоянии третий пострадавший — у мужчины баротравма, ранения лица и ожог предплечья», — уточняется в публикации.

Все трое были доставлены в областную клиническую больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

До этого в Шебекинском городском округе при атаке ВСУ загорелся частный дом.

Ранее в Белгородской области жителей приграничного села попросили уехать из-за обстрелов.