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В Шебекинском ГО от атаки беспилотника пострадали местные жители

Гладков: три мирных жителя пострадали от атаки на Шебекинский ГО со стороны ВСУ

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Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что Шебекинский городской округ был атакован со стороны Вооруженных сил Украины. В результате пострадали три мирных жителя.

По словам главы региона,  дрон атаковал движущийся легковой автомобиль на участке автодороги Зиборовка — Муром. В результате женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, один мужчина получил баротравму и осколочные ранения лица и плеча. По информации медиков скорой помощи, оба находятся в состоянии средней степени тяжести.

«В тяжелом состоянии третий пострадавший — у мужчины баротравма, ранения лица и ожог предплечья», — уточняется в публикации.

Все трое были доставлены в областную клиническую больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. 

До этого в Шебекинском городском округе при атаке ВСУ загорелся частный дом.

Ранее в Белгородской области жителей приграничного села попросили уехать из-за обстрелов.

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