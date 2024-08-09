В Харькове произошли взрывы

В Харькове в пятницу, 9 августа, произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Синегубов заявил, что по городу были нанесены удары, и призвал граждан оставаться в укрытиях.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что взрывы, вероятнее всего, произошли в пригороде. Подробности случившегося уточняются.
В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях объявлена воздушная тревога.
8 августа в Харькове также произошли взрывы, подробности не приводились.
5 августа глава украинской областной государственной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о повреждении инфраструктуры после взрывов в селах Васищево и Ковяги. Во втором населенном пункте на месте падения обломков нашли фрагменты беспилотника, отметил он. Также Синегубов добавил, что в области продолжаются активные боевые действия в районе населенных пунктов Липцы, Тихое, Волчанск и Петропавловка.
Ранее стало известно о мощном пожаре на предприятии «Турбоатом» в Харькове.