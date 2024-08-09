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В Харькове произошли взрывы

В Харькове произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В Харькове в пятницу, 9 августа, произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Синегубов заявил, что по городу были нанесены удары, и призвал граждан оставаться в укрытиях.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что взрывы, вероятнее всего, произошли в пригороде. Подробности случившегося уточняются.

В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях объявлена воздушная тревога.

8 августа в Харькове также произошли взрывы, подробности не приводились.

5 августа глава украинской областной государственной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о повреждении инфраструктуры после взрывов в селах Васищево и Ковяги. Во втором населенном пункте на месте падения обломков нашли фрагменты беспилотника, отметил он. Также Синегубов добавил, что в области продолжаются активные боевые действия в районе населенных пунктов Липцы, Тихое, Волчанск и Петропавловка.

Ранее стало известно о мощном пожаре на предприятии «Турбоатом» в Харькове.

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