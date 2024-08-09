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Приплывшая из другой страны парусная яхта села на мель возле Кронштадта

В Финском заливе возле Кронштадта села на мель яхта, приплывшая из другой страны

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unsplash.com

Парусная яхта, приплывшая из иностранного государства, села на мель недалеко от Кронштадта. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО.

По информации ведомства, инцидент произошел в акватории Финского залива неподалеку от Кронштадта. Судно, приплывшее из другой страны, село на камни.

Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов также не произошло.

Сотрудники транспортной полиции начали проверку по факту инцидента. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого шедший с острова Валаам в Петербург теплоход сел на мель в акватории Ладожского озера. Разлив нефтепродуктов и повреждение корпуса судна не зафиксировали. В Северо-Западной транспортной прокуратуре по факту происшествия организовали проверку.

Ранее нефтяной танкер перевернулся у берегов Омана.

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