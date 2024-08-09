Приплывшая из другой страны парусная яхта села на мель возле Кронштадта

Парусная яхта, приплывшая из иностранного государства, села на мель недалеко от Кронштадта. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО.

По информации ведомства, инцидент произошел в акватории Финского залива неподалеку от Кронштадта. Судно, приплывшее из другой страны, село на камни.

Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов также не произошло.

Сотрудники транспортной полиции начали проверку по факту инцидента. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого шедший с острова Валаам в Петербург теплоход сел на мель в акватории Ладожского озера. Разлив нефтепродуктов и повреждение корпуса судна не зафиксировали. В Северо-Западной транспортной прокуратуре по факту происшествия организовали проверку.

Ранее нефтяной танкер перевернулся у берегов Омана.