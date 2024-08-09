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Пострадавшие жители Курской области смогут оформить выплаты через «Госуслуги»

Минцифры: пострадавшие в Курской области могут оформить выплаты на «Госуслугах»

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РИА Новости

В Минцифры РФ сообщили, что меры поддержки для пострадавших жителей Курской области доступны на портале «Госуслуги». Информация об этом опубликована в Telegram-канале ведомства.

«Жители Курской области, пострадавшие в ходе чрезвычайной ситуации (ЧС), могут оформить меры поддержки на Госуслугах», — говорится в сообщении.

На портале предусмотрены четыре вида выплат: пострадавшим при чрезвычайной ситуации или членам семьи погибшего при ЧС, а также за утрату имущества или вред здоровью.

Кроме того, пострадавшим доступен государственный жилищный сертификат. Для подачи заявления необходимо обратиться в местную администрацию.

9 августа обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера. Такое решение было принято на внеочередном заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В регионе продолжается отражение вторжения Вооруженных сил Украины. В МЧС рассказали, какие выплаты положены при ЧС федерального масштаба.

Ранее очевидец рассказал о ситуации в Курске.

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