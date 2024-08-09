Землетрясение произошло в японской префектуре Канагава рядом с Токио

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в японской префектуре Канагава рядом с Токио. Об этом сообщает Japan Meteorological Agency (JMA).

«Максимальная сейсмическая интенсивность составила пять баллов (по семибалльной шкале, принятой в Японии. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

По данным экспертов главного метеорологического управления Японии, очаг залегал на глубине 10 километров. Угрозы цунами нет.

В Токио ощущались толчки силой четыре балла. При этом специалисты не связывают это землетрясение с подземными толчками, которые произошли в районе острова Кюсю. О них специалисты говорят, что они, предположительно, могут иметь отношение к ожидаемому на юго-востоке Японии землетрясению разлома Нанкай.

В настоящее время в префектуре Каганава частично приостановлено движение поездов. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

До этого сообщалось, что цунами высотой до метра достигло берегов префектуры Миядзаки в Японии после мощного землетрясения у острова Кюсю.

Кроме того, специалисты предупреждали о риске возникновения мощного цунами вдоль побережья Тихого океана от южного острова Окинава до Токио и соседних префектур.

Ранее метеорологи предупредили о возможности афтершоков после землетрясения в Японии.