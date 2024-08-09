Российские военные уничтожили беспилотник над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«Около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в российском оборонном ведомстве.

До этого губернатор Липецкой области выразил благодарность военным, участвовавшим в отражении ночной атаки украинских беспилотников, а также оперативным службам и жителям региона.

В ночь на 9 августа Липецк подвергся масштабной атаке украинских беспилотников, работали силы противовоздушной обороны.

В результате падения БПЛА произошел взрыв, был поврежден объект энергетической инфраструктуры, что привело к сбоям в электроснабжении.

На территории области был введен режим чрезвычайной ситуации, позже сообщалось, что красный уровень угрозы отменили.

Ранее сообщалось, что жителям Липецкой области окажут помощь в восстановлении домов.