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Режиссер Гаспар Ноэ высоко оценил потенциал кинопарка «Москино»

Гаспар Ноэ: кинопарк «Москино» — это действительно круто

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Tomas Moy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский режиссер Гаспар Ноэ посетил кинопарк «Москино» и осмотрел декорации и съемочные площадки, сообщает «Комсомольская правда».

По словам Ноэ, кинопарк имеет огромный потенциал. Он отметил, что в нем можно создавать масштабные кинопроекты.

«Это действительно круто», — сказал режиссер.

Также режиссер договорился о показе своего фильма «Вихрь» на Московской международной неделе кино, которая пройдет с 23 по 28 августа.

Всего на киноплощадках покажут более 70 фильмов зарубежных режиссеров из более чем 40 стран.

Напомним, в кинопарк «Москино» входят декорации образовательного центра, самый большой натурный хромакей в Европе, декорации улиц Берлина, городской дворик и смотровая площадка на высоте, «Глухая деревня», «Москва 40-х», «Древнерусский город», «Соборная площадь Москвы», «Аэропорт» и «Вокзал».

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