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В Севастополе мигрантам запретили заниматься более чем 70 видами деятельности

Правительство Севастополя запретило мигрантам 77 видов деятельности

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Власти города Севастополя запретили мигрантам заниматься 77 видами трудовой деятельности. Указ губернатора населенного пункта Михаила Развожаева опубликован на сайте местного правительства.

Из документа следует, что теперь иностранных граждан нельзя привлекать к работе с транспортными средствами и в туристических агентствах. Они не смогут больше трудиться в сферах образования и здравоохранения, а также в заведениях общественного питания.

Кроме того, под запрет попала работа мигрантов в сферах рыболовства и лесозаготовки. Вместе с этим власти Севастополя наложили ограничения на участие иностранных граждан в производстве одежды и работе с сетями водного или электрического снабжения.

На этом список не заканчивается.

Требования руководства города коснулись и предприятий, на которых уже трудятся мигранты. Таким фирмам дали четыре месяца, чтобы организовать работу в соответствии с указом.

9 августа в Красноярском крае запретили иностранным гражданам работать в такси. Губернатор региона Михаил Котюков уже подписал соответствующее распоряжение.

Ранее в Челябинской области расширили список запретных для мигрантов видов трудовой деятельности.

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