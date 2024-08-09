Москвичка попыталась сжечь мужа и выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара

В Москве 36-летняя женщина попыталась сжечь своего супруга, а сама выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, москвичка сильно повздорила со своим супругом в квартире, расположенной в районе Гольяново. Когда мужчина уснул, она подожгла его футболку и бросила ее на коврик рядом с кроватью. При этом сама россиянка по какой-то причине решила скрыться с места не через дверь, а выпрыгнув в окно третьего этажа.

Почувствовавшие запах гари соседи вызвали на место экстренные службы. Прибывшие на вызов сотрудники МЧС разбудили спящего мужчину, он серьезно не пострадал. Оказалось, что пожара не произошло — в квартире было лишь небольшое задымление.

Выпрыгнувшую в окно поджигательницу госпитализировали с переломом позвоночника и травмой грудной клетки. Теперь ей грозит наказание за покушение на физическое устранение супруга.

Ранее в Подмосковье мужчина облил свою девушку жидкостью для розжига и поджег.