Глава города – спутника Курской АЭС заявил о боях неподалеку

Глава Курчатова — города-спутника Курской АЭС — Игорь Корпунков назвал напряженной обстановку в населенном пункте. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Обстановка напряженная, действует режим чрезвычайной ситуации», — заявил Корпунков.

По его словам, всего в нескольких десятках километров от Курчатова идут боевые действия. Тем не менее все местные службы и предприятия продолжают работать в штатном режиме.

Глава города уточнил, что администрация населенного пункта не является исключением. Сейчас он сам находится на рабочем месте и следит за развитием ситуации.

«Обращаюсь ко всем жителям нашего города — не поддавайтесь панике и информационным провокациям врага!» — добавил он.

Утром 6 августа военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересекли государственную границу РФ и прорвались в Курскую область. В частности, атакам подверглись позиции российских войск в районе населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Кроме того, в течение всего дня украинские солдаты обстреливали ряд других городов и сел.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что военнослужащие страны остановили продвижение ВСУ вглубь региона. По его словам, в нападении на Курскую область приняли участие 1000 человек. Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник заявил, что украинским формированиям помогали наемники из Канады и Грузии.

Бои в приграничных районах Курской области продолжаются до сих пор. Сейчас в российском субъекте действует режим ЧС, а жителей ряда населенных пунктов эвакуируют в безопасные места.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ с начала атаки на Курскую область.