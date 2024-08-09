В МЧС рассказали, какие выплаты положены при ЧС федерального масштаба

В МЧС России напомнили о выплатах, которые полагаются пострадавшим при объявлении ЧС федерального масштаба. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Пострадавшим в зоне ЧС федерального масштаба положены:

— единовременная материальная помощь в размере 15 тысяч рублей;

— при частичной утрате имущества первой необходимости выплачиваются 75 тысяч рублей;

— при полной утрате имущества — 150 тысяч рублей.

В случаях легкого вреда здоровью пострадавшим выплачивается 300 тысяч рублей. Тем, кто получил средний или тяжкий вред здоровью — 600 тысяч рублей. Выплаты родственникам погибших составляют 1,5 млн рублей.

9 августа обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера. Такое решение было принято на внеочередном заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В регионе продолжается отражение вторжения Вооруженных сил Украины.

Ранее Минобороны РФ рассказало об отражении атак ВСУ в Курской области.