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На Урале мужчина набросился на школьника с самокатом

В Первоуральске мужчина напал на мальчика, катавшегося на самокате по площади

В Первоуральске прохожие стали свидетелями агрессивного поведения молодого мужчины по отношению к школьнику. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент | Первоуральск».

Инцидент произошел на площади Победы. По словам очевидцев, мальчик, на вид 10–11 лет, катался недалеко от памятника на самокате, когда один из прохожих внезапно сорвался и побежал в его сторону. Настигнув школьника, мужчина повалил его на землю и несколько раз ударил по голове.

Информация о мотивах нападавшего, а также состоянии потерпевшего отсутствует.

В пресс-службе городской полиции в беседе с Ura.ru заявили, что участковые зарегистрировали факт нападения, и сейчас устанавливают личности ребенка и мужчины.

До этого в Красноярском крае пьяная пенсионерка напала на мальчика, который заступился за своих друзей.

Ранее в Нижнем Новгороде неизвестный напал на ребенка возле школы.

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