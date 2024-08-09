На Урале мужчина набросился на школьника с самокатом

В Первоуральске прохожие стали свидетелями агрессивного поведения молодого мужчины по отношению к школьнику. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент | Первоуральск».

Инцидент произошел на площади Победы. По словам очевидцев, мальчик, на вид 10–11 лет, катался недалеко от памятника на самокате, когда один из прохожих внезапно сорвался и побежал в его сторону. Настигнув школьника, мужчина повалил его на землю и несколько раз ударил по голове.

Информация о мотивах нападавшего, а также состоянии потерпевшего отсутствует.

В пресс-службе городской полиции в беседе с Ura.ru заявили, что участковые зарегистрировали факт нападения, и сейчас устанавливают личности ребенка и мужчины.

До этого в Красноярском крае пьяная пенсионерка напала на мальчика, который заступился за своих друзей.

Ранее в Нижнем Новгороде неизвестный напал на ребенка возле школы.