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Описана обстановка в городе-спутнике Курской АЭС

Глава муниципалитета Курчатова: службы и предприятия города работают штатно

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Телеграм-канал «Курская АЭС»

Все службы и предприятия города Курчатова, где расположена Курская АЭС, работают штатно. Об этом сообщил глава муниципалитета Игорь Корпунков в своем Telegram-канале.

«Обстановка напряженная, действует режим чрезвычайной ситуации. Тем не менее, все службы, предприятия, в том числе администрация города, работают в штатном режиме», — написал он (пунктуация сохранена. – «Газета.Ru»).

Корпунков добавил, что в нескольких десятках километров от границ Курчатова идут боевые действия. Глава муниципалитета находится в городе и держит ситуацию на личном контроле.

Он также обратился к жителям Курчатова, призвав не поддаваться панике и провокациям врага. Корпунков подчеркнул, что противник использует не только боевое вооружение, но и «психологический спецназ» с целью посеять панику среди населения и создать неуправляемую ситуацию.

До этого в Госдуме сообщили, что на безопасность Курской атомной электростанции брошены дополнительные силы, отвечать за это будут и артиллерийские, и авиационные, и регулярные войска.

В Курскую область для участия в боях против Вооруженных сил Украины прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, жителей приграничных районов эвакуируют. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить помощь населению. Бои продолжаются четвертые сутки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа приоритетная цель ВСУ в Курской области.

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