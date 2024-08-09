Описана обстановка в городе-спутнике Курской АЭС

Все службы и предприятия города Курчатова, где расположена Курская АЭС, работают штатно. Об этом сообщил глава муниципалитета Игорь Корпунков в своем Telegram-канале.

«Обстановка напряженная, действует режим чрезвычайной ситуации. Тем не менее, все службы, предприятия, в том числе администрация города, работают в штатном режиме», — написал он (пунктуация сохранена. – «Газета.Ru»).

Корпунков добавил, что в нескольких десятках километров от границ Курчатова идут боевые действия. Глава муниципалитета находится в городе и держит ситуацию на личном контроле.

Он также обратился к жителям Курчатова, призвав не поддаваться панике и провокациям врага. Корпунков подчеркнул, что противник использует не только боевое вооружение, но и «психологический спецназ» с целью посеять панику среди населения и создать неуправляемую ситуацию.

До этого в Госдуме сообщили, что на безопасность Курской атомной электростанции брошены дополнительные силы, отвечать за это будут и артиллерийские, и авиационные, и регулярные войска.

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