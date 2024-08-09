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Обвиняемый во взяточничестве генерал Шамарин частично признал вину

РИА: замглавы Генштаба Шамарин частично признал вину по делу о взятке

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Минобороны РФ

Заместитель главы Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал Вадим Шамарин, которому вменяют получение взяток на 36 млн рублей, частично признал вину. Об этом рассказал РИА Новости его адвокат Игорь Дюкин.

«Шамарин частично признал вину — в получении 19 миллионов рублей», — заявил адвокат.

Дюкин добавил, что генерал не согласен с квалификацией уголовного дела.

Ожидается, что 2-й Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу защиты на продление срока содержания Шамарину в СИЗО.

В июле 235-й гарнизонный военный суд продлил ему срок ареста до 22 октября. В этот же день защита рассказала, что военный был отстранен от должности.

Шамарина обвиняют в получении взятки через посредников за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для министерства обороны России. Следователь приобщил протокол допроса свидетеля-посредника, выразив опасения за его безопасность в случае освобождения генерала.

Судебное решение о продлении ареста мотивировано возможностью скрыться обвиняемого или помешать расследованию.

Ранее генералу Попову выдвинули окончательное обвинение.

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