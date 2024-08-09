Таджикистан передал России данные по теракту в «Крокусе»

Генеральная прокуратура Таджикистана сотрудничает со Следственным комитетом России в расследовании теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом на пресс-конференции заявил генеральный прокурор республики Юсуф Рахмон, сообщает ТАСС.

Рахмон пояснил, что ведомства взаимодействуют по этому вопросу тесно. Международные запросы, поступившие со стороны СК РФ, были обсуждены и удовлетворены, ответы направлены в установленные сроки. Иных подробностей он не привел.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям.

В здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области, их арестовали и отправили в СИЗО. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее Россия предостерегла от возложения ответственности за теракт в «Крокусе» исключительно на ИГ (организация запрещена в России).