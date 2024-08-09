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Экс-подчиненного генерала освободили из колонии за ценные сведения

Суд освободил бывшего подчиненного генерала Шамарина после дачи показаний

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Минобороны РФ

Московский городской суд освободил из колонии бывшего начальника одного из подразделений главного управления связи Вооруженных сил России Александра Оглоблина, который дал показания по делу генерала Вадима Шамарина. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Игорь Дюкин.

«Суд заменил ему неотбытый срок в колонии на исправительные работы», — рассказал адвокат.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, показания Оглоблина легли в основу уголовного дела, заведенного в отношении Шамарина.

В феврале 2022 года Московский гарнизонный военный суд приговорил Оглоблина к 4,5 года колонии. Он обвинялся в хищении 1,6 млрд рублей. Военного лишили звания генерал-майора и некоторых наград, а также запретили занимать должности на госслужбе в течение двух лет.

Шамарина же обвиняют в получении взятки через посредников за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для Минобороны России. 18 июля Военный суд гарнизона №235 продлил срок его содержания в СИЗО еще на три месяца. Он частично признал вину.

Ранее в РФ после девяти лет розыска осудили фигуранта дела о хищениях средств министерства обороны.

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