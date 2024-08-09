Обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера

Обстановку в Курской области отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В регионе установили федеральный уровень реагирования. Такое решение было принято на внеочередном заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. По данным министерства, около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Также стало известно, что в Курскую область для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная, жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мобильную связь и интернет в Курской области временно сделали бесплатными.