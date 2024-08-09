Мобильную связь и интернет в Курской области временно сделали бесплатными

С 9 августа и до окончания режима чрезвычайной ситуации в восьми районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Бесплатно можно будет звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом, отправлять SMS. Входящие звонки также будут бесплатными. В ведомстве добавили, что подробности предоставления этих услуг жители могут узнать у своего оператора.

Речь идет о Беловском, Большесолдатском, Кореневском, Глушковском, Рыльском, Льговском, Суджанском, Хомутовском районах.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. По данным министерства, около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

При этом Telegram-канал «Рыбарь» позже сообщил, что украинские военные начали выстраивать укрепрайон на захваченной территории Курской области. Официального подтверждения данной информации не поступало.

Также стало известно, что в Курскую область для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее DDoS-атаки на инфраструктуру операторов отразили в Курской области.