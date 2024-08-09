Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как выявить ЧСВ и избавиться от него

Психотерапевт Никитина: чсвшникам чаще нужна помощь специалиста

close
100%
Pexels

Если человек плохо слушает собеседника, часто его перебивает и направляет фокус внимания на себя, то это признаки завышенного ЧСВ – чувства собственной важности. Это то же самое, что мания величия, причем страдающие ею люди зачастую не видят в себе тревожных симптомов и часто обижаются, особенно если их сравнивают с другими, объяснила в беседе с 360.ru психотерапевт Лариса Никитина.

«Человек не осознает свои проблемы, а тем более манию величия. Ему реально кажется, что он великий, но его недолюбили, недопризнали, недоуважали», — пояснила специалист.

Такие люди постоянно говорят о себе, все общение с ними строится на одном направлении, они много себя хвалят, но в реальности делают мало. Причем если человек замечает сам у себя ЧСВ, то его у него нет – это признак критического мышления, несвойственного таким людям, подчеркнула психотерапевт.

Среди главных симптомов ЧСВ она назвала не только перебивание, но также непонимание шуток над собой, неумение признавать свои ошибки, конкуренция за внимание, чувство одиночества, ощущение, манера говорить в снисходительном тоне.

Чтобы избавиться от ЧСВ чаще нужна помощь специалиста, считает Никитина. По ее словам, избавление от синдрома требует разбора причин, отношений с родственниками, заключила она.

Ранее психолог объяснил, почему люди на самом деле испытывают «испанский стыд» и «кринж».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами