Россиянам объяснили, как выявить ЧСВ и избавиться от него

Если человек плохо слушает собеседника, часто его перебивает и направляет фокус внимания на себя, то это признаки завышенного ЧСВ – чувства собственной важности. Это то же самое, что мания величия, причем страдающие ею люди зачастую не видят в себе тревожных симптомов и часто обижаются, особенно если их сравнивают с другими, объяснила в беседе с 360.ru психотерапевт Лариса Никитина.

«Человек не осознает свои проблемы, а тем более манию величия. Ему реально кажется, что он великий, но его недолюбили, недопризнали, недоуважали», — пояснила специалист.

Такие люди постоянно говорят о себе, все общение с ними строится на одном направлении, они много себя хвалят, но в реальности делают мало. Причем если человек замечает сам у себя ЧСВ, то его у него нет – это признак критического мышления, несвойственного таким людям, подчеркнула психотерапевт.

Среди главных симптомов ЧСВ она назвала не только перебивание, но также непонимание шуток над собой, неумение признавать свои ошибки, конкуренция за внимание, чувство одиночества, ощущение, манера говорить в снисходительном тоне.

Чтобы избавиться от ЧСВ чаще нужна помощь специалиста, считает Никитина. По ее словам, избавление от синдрома требует разбора причин, отношений с родственниками, заключила она.

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