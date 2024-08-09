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Психолог рассказала о влиянии детских травм на взрослую жизнь

Психолог Наринская: детские травмы могут влиять на взрослую жизнь

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Shutterstock

Детские травмы могут привести к тому, что во взрослом возрасте человек не сможет чувствовать себя в безопасности и будет во всем выбирать стратегии выживания. Об этом РИАМО рассказала психолог, основатель и ректор Международной академии квантовой психологии и бизнеса, действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги России, академик Европейской академии естественных наук, автор собственных уникальных методик, книг и учебных пособий Лерона Наринская.

«Человек будет пытаться закрыться, не развиваться, сидеть в своем каком-то ограниченном пространстве, в своей коробочке, не чувствуя безопасности вне. И он не пойдет во внешний мир. Он не будет раскрывать свои таланты и способности, которые в нем дремлют», — сказала эксперт.

По ее словам, детские травмы нужно будет лечить, чтобы продолжать развиваться. Иначе таким людям придется терпеть абьюзивные отношения и недовольство работой или жизнью в целом. Наринская добавила, что они могут жить в непрерывном внутреннем конфликте, который может переходить в психосоматические заболевания.

Британские ученые из Эссекского университета до этого выяснили, что негативные события в детстве могут нарушить работу критически важных структур мозга, осложнив всю дальнейшую жизнь человека.

Ранее стало известно, почему люди копят в домах «хлам».

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