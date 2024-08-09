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Пьяный матрос пырнул коллегу самодельным ножом в живот после ссоры на судне

На Камчатке осудили матроса, который пырнул коллегу ножом после ссоры на судне

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Илья Наймушин/РИА Новости

На Камчатке вынесли приговор матросу, который пырнул своего коллегу самодельным ножом в живот на судне. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России.

Инцидент произошел в мае 2022 года на судне, которое находилось на дрейфе в акватории Охотского моря вблизи Соболевского района Камчатского края. Пьяный матрос поссорился со своим коллегой, конфликт перерос в драку. В ходе потасовки мужчина нанес оппоненту удары самодельным ножом в область лица, головы и живота. Спасти пострадавшего не удалось.

Петропавловск-Камчатский городской суд признал 43-летнего мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскали компенсацию морального вреда в пользу матери моряка, которого не смогли спасти, в размере 3 млн рублей.

Ранее конфликт между покупателями в московском магазине закончился поножовщиной.

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