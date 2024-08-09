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Москвичам рассказали, когда ждать первых заморозков

Синоптик Позднякова: первые заморозки в Москве могут произойти в начале сентября

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Первые заморозки в Москве, как правило, происходят в начале сентября. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Однако она уточнила, что точный прогноз об обстановке на следующий месяц синоптики сделают только в конце августа. По ее словам, в субботу, 10 августа, в столице может пройти кратковременный дождь, однако будет солнце. Температура воздуха днем составит +23...+25°C, что близко к климатической норме. В воскресенье, 11 августа, дневная температура не превысит +20°C, осадков в этот день будет больше.

«В начале следующей недели прохладная погода сохранится. 12 августа дождь будет практически на всей территории столичного региона. Во вторник осадков будет чуть меньше и они будут носить локальный характер. Дневная температура воздуха в первые два дня недели составит +17...+22°C, что на два градуса ниже климатической нормы», — указала Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд до этого говорил, что погода в российской столице в период с 5 по 11 августа будет безопасной для загара. Метеоролог рассказал, что на протяжении всей недели в городе прогнозируется переменная облачность. Тем не менее солнечные лучи все равно будут пробиваться сквозь облака.

Ранее синоптик назвал время прихода в Москву классического «бабьего лета».

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