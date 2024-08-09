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Путин повысил пенсии некоторым категориям граждан России

Путин подписал закон о доплате 1200 рублей инвалидам и пенсионерам от 80 лет

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Depositphotos

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсии нескольким категориям российских граждан. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, пенсионеры от 80 лет, а также инвалиды I группы будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей с ежегодной индексацией.

Исключения составят инвалиды с детства I группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном.

Также подчеркивается, что в случае получения двух пенсий, надбавка будет применяться к одной из них.

7 августа Социальный фонд РФ раскрыл детали грядущей индексации пенсий для работающих пенсионеров, которая начнет действовать с 2025 года. Процесс повышения выплат пройдет в два этапа. Он охватит как страховую, так и фиксированную части пенсии.

До этого стало известно, что лишь 18% россиян рассчитывают на сбережения как основной источник дохода на пенсии. 25% полагаются на госвыплаты, а 24% — на зарплату.

Ранее стал известен средний размер пенсии в России.

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