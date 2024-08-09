В Липецкой области отменили красный уровень угрозы

Красный уровень угрозы отменили на территории Липецкой области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Артамонов.

«Отмена красного уровня угрозы для города Липецка и Липецкого МО (муниципального округа. — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

По словам главы субъекта, в ближайшее время в данной части области будет восстановлено движение общественного транспорта. В настоящее время сотрудники профильных служб снимают перекрытия с дорог.

Тем не менее в регионе продолжает действовать желтый уровень опасности, подчеркнул Артамонов. Он добавил, что сейчас направляется к эвакуированным жителям населенного пункта Копцевы Хутора.

В ночь на 9 августа в городе Липецке и Липецком МО объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Позже административный центр региона подвергся массированной атаке украинских дронов, из-за чего был поврежден один из местных энергетических объектов. Как рассказал Артамонов, в населенном пункте возникли проблемы с электроснабжением.

Примерно в 4:44 мск в муниципальном округе ввели режим чрезвычайной ситуации. В ряде населенных пунктов — Федоровка, Тынковка, Копцевы Хутора и Яковлевка — объявили эвакуацию населения. Более того, на территории города Липецка приостановили транспортное сообщение.

Ранее в Липецкой области заявили о пострадавших при атаке со стороны Вооруженных сил Украины.