Несколько инфраструктурных объектов, расположенных в подконтрольной украинским властям части Запорожской области, получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава назначенной Киевом региональной администрации Иван Федоров.

Чиновник рассказал, что ночью на территории Запорожской области произошли 405 взрывов.

«Поступили <...> сообщения о разрушении <...> объектов инфраструктуры», — добавил он.

Однако глава региональной администрации не стал уточнять, каким именно сооружениям был нанесен ущерб. То же касается их точного месторасположения.

Вечером 8 августа в Никопольском районе Днепропетровской области зафиксировали повреждение инфраструктуры. Иные подробности не раскрывались.

За несколько часов до этого журналисты украинского издания «Зеркало недели» рассказали о взрывах в городе Харькове. По данным онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации Украины для оповещения населения, к тому моменту на территории Харьковской области уже около четырех часов действовал режим воздушной тревоги.

Ранее в подконтрольной Киеву части Херсонской области была повреждена критическая инфраструктура.