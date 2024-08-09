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В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников

МЧС: угроза атаки БПЛА объявлена для Липецкого муниципального округа и города

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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Угроза атаки БПЛА объявлена для Липецкого муниципального округа и города Липецка. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального МЧС.

«Объявлен красный уровень: угроза атаки БПЛА для Липецкого муниципального округа и города Липецка», — говорится в сообщении.

В ночь на 9 августа ряд российских регионов подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа были сбиты в небе над Брянской областью.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что средства ПВО сбили ракету «Нептун» украинских вооруженных сил над акваторией Черного моря.

Вечером 8 августа дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью.

Ранее армия России поразила цеха сборки БПЛА на Украине.

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