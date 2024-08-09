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В Курске ввели дополнительные меры безопасности

Мэр Куцак: объекты инфраструктуры в Курске взяты под дополнительную охрану

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Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

Объекты городской инфраструктуры в Курске взяты под дополнительную охрану. Об этом заявил мэр города Игорь Куцак в своем Telegram-канале.

«Коммунальные и дорожные службы работают в круглосуточном режиме. Правоохранительным органам помогать в обеспечении правопорядка будет народная дружина «РеZерв»», — сообщил он.

Мэр добавил, что неравнодушные горожане могут принять участие в сборе помощи для пострадавших жителей Курской области.

После атаки жители ДНР зажгли две тысячи свечей в знак солидарности с жителями Курской области.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бой с ВСУ в Курской области.

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