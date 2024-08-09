В Крыму объявили воздушную тревогу

В Крыму объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Местным жителям рекомендовали проследовать в убежища, взяв с собой документы. Тем, кто не знает, где находятся укрытия, стоит остаться дома. Им нужно закрыть окна, выключить газ, пережидать опасный период только в комнатах с несущими стенами, подальше от окон.

Севастополь, как и весь Крым, регулярно подвергается воздушным атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 2 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в небе над городом были уничтожены несколько целей с поражающими металлическими элементами. Некоторые из их фрагментов упали на улицах Победы, Романова и Горпищенко.

Всего повреждения получили пять многоквартирных и шесть частных жилых домов.

Ранее в Крыму заявили, что ВСУ целились ракетами в спальный район Севастополя.