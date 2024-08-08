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Правительство выделило 220 млн рублей курянам

Кабмин выделяет 220 млн рублей на материальную помощь жителям Курской области

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«Время героев»

Правительство России выделяет 220 млн рублей на материальную помощь жителям Курской области. Об этом ТАСС сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

«Правительством в соответствии с поручением президента принято решение о выделении в форме дотации из федерального бюджета бюджету Курской области 220 млн руб. на осуществление выплаты единовременной материальной помощи жителям Курской области, вынужденно покинувшим постоянное место проживания, в размере 10 тыс. рублей на человека», — заявили в секретариате.

От руководства Курской области потребовали также в кратчайший срок вместе с МЧС России согласовать список таких курян, также в полномочиях региона будет организация механизма выплат.

До этого президент России Владимир Путин поручил оценить ущерб жителям Курской области.

Курским жителям, которые были вынуждены эвакуироваться, выплатят по 10 тыс. рублей.

Ранее мобильный госпиталь развернули в Курской области.

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