Мобильный госпиталь развернули в Курской области

В пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) заявили, что в Курской области развернут мобильный госпиталь на 100 коек для приема раненых. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что мобильный госпиталь был установлен в регионе еще 7 августа. Также в область прибыли опытные специалисты в составе сводного мобильного медицинского отряда ФМБА.

По данным ведомства, в распоряжении медиков имеются реанимобили и автомобили скорой медицинской помощи.

До этого руководитель министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что в результате обстрелов Курской области со стороны Вооруженных сил Украины пострадали 66 человек, девять из них — дети.

Он добавил, что для оказания медицинской помощи пострадавшим была организована работа сводной бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, а также федеральных медицинских учреждений Белгородской области, Москвы и Московской области.

Ранее правовая служба КСВО открыла горячую линию для пострадавших из Курской области.