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В Курской области увеличилось число пострадавших от обстрелов ВСУ

Мурашко: число пострадавших при обстрелах ВСУ Курской области достигло 66

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Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

В результате обстрелов Курской области со стороны Вооруженных сил Украины пострадали 66 человек, девять из них — дети. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«В период с 6 по 8 августа в результате обстрелов Курской области вооруженными формированиями Украины пострадали 66 человек, в том числе девять детей», — сообщил Мурашко со ссылкой на оперативные данные Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.

По медицинским учреждениям Курской области находятся 38 человек, включая пять детей. Амбулаторная помощь оказана 19 пострадавшим, в том числе двум детям.

Он добавил, что для оказания медицинской помощи пострадавшим была организована работа сводной бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, а также федеральных медицинских учреждений Белгородской области, Москвы и Московской области.

Всего оказана консультативная медицинская помощь более 50 людям.

До этого помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов сообщал, что стационарное лечение проходят 34 пострадавших при обстрелах, среди них пять несовершеннолетних.

Ранее правовая служба КСВО открыла горячую линию для пострадавших из Курской области.

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