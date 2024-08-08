Пенсионерка из Воронежа ответила на звонок аферистов и лишилась единственного жилья

Жительница Воронежа по совету мошенников продала квартиру и отдала им все деньги от сделки. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам самой 83-летней россиянки, в мае ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником силового ведомства. Он предупредил собеседницу о том, что неизвестный незаконно продал ее квартиру и теперь станет фигурантом уголовного дела.

Однако женщине нужно было сделать так, чтобы сделка не состоялась. Для этого россиянка должна была самостоятельно продать квартиру. Она нашла риэлтерское агентство, которое позже нашло ей покупателя. От продажи единственного жилья она выручила три миллиона рублей, которые передала курьеру аферистов.

В полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

В МВД напомнили о том, что не стоит общаться с неизвестными независимо от того, кем они представляются, и не совершать сделки по их совету.

Ранее московский пенсионер шесть дней общался с мошенниками и лишился почти 83 млн рублей.