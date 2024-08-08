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Мирные жители получили ранения во время работы ПВО в Белгородской области

Губернатор Гладков: во время работы ПВО в регионе пострадали два мирных жителя

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что во время работы систем противовоздушной обороны (ПВО) в регионе пострадали два мирных жителя.

По словам главы региона, над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО, в результате было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу.

«По предварительной информации, ранены два мирных жителя: у женщины осколочное ранение ноги, у мужчины — осколочное ранение левого плеча», — добавил Гладков.

Он уточнил, что пострадавшую доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Мужчине была оказана амбулаторная помощь, от госпитализации он отказался.

8 августа Гладков заявил, что, в связи с участившимися обстрелами села Колотиловка Краснояружского района, местным жителям настоятельно рекомендуется временно покинуть населенный пункт и переехать в безопасное место.

Ранее без электричества осталась часть города в Белгородской области.

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