Волонтеры «Единой России» соберут адресные потребности пострадавших в Курской области

Активисты «Единой России» сосредоточатся на непосредственной помощи людям в пунктах временного размещения. Об этом заявил врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев, сообщается на сайте партии.

По его словам, с такой просьбой обратился врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Для организации работы пунктов размещения жителей мы уже завезли холодильники, микроволновые печи, другую технику, воду, продукты. Но потребностей гораздо больше. Чтобы их систематизировать и закрыть, наши волонтеры соберут список запросов, который распределим между региональными отделениями», – отметил Якушев.

Он также подчеркнул, что активисты помогут в организации перевозки жителей. По его мнению, все желающие выехать должны получить такую возможность.

«Особая поддержка в организации логистики требуется маломобильным категориям, семьям с детьми, пожилым людям. Молодогвардейцы помогали в организации такой работы в Ростовской, Белгородской областях, новых регионах», — сказал Якушев.

Врио секретаря генсовета партии уточнил, что координировать их будет руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин и председатель МГЕР Антон Демидов.

Отмечается, что волонтеры партии и молодогвардейцы формируют для жителей продуктовые наборы, доставляют бытовую технику, предметы гигиены и бытовую химию. Ее ежедневно направляют региональные отделения «Единой России».