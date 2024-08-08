Обвиняемым разрешили свидания с адвокатами по видеоконференции

Президент РФ Владимир Путин подписал законы, вводящие новую возможность для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений — свидания с юристами по видеоконференцсвязи. Об этом сообщает РИА Новости.

Эти изменения вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) и законодательство о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

Теперь юридическая помощь станет доступнее для заключенных, так как свидания с адвокатами будут проводиться в онлайн-режиме.

Сейчас, согласно законодательству, свидания подозреваемого или обвиняемого с его защитником могут предоставляться по заявлению подозреваемого или обвиняемого с согласия защитника путем использования ВКС и при наличии в СИЗО технической возможности.

Также Путин подписал закон, который регламентирует применение и исполнение дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее Путин разрешил длительные свидания в СИЗО.