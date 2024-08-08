Риттер после обыска заявил о попытках заставить его замолчать

Экс-разведчик США, бывший главный инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер после обысков агентов ФБР в его доме, заявил, что таким образом его хотят заставить замолчать. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Думаю, они пытаются запугать меня. <…> Это не сработает», — отметил он в видеобращении.

По мнению Риттера, спецслужбы добиваются, чтобы он перестал комментировать конфликт России и Украины. Другая версия — обыск может быть связан с взаимодействием бывшего американского разведчика с российскими властями.

Риттер обратил внимание, что его обвинили в нарушении Закона США о регистрации иностранных агентов (FARA), но сделали это «очень странно». Он пояснил, что обычно обвиняемые сначала «получают письменный запрос». Но агенты ФБР поступили по-другому: сразу пришли к нему домой и устроили «агрессивный» обыск.

Накануне филиал NBC — телеканал News Channel 13 сообщил, что агенты ФБР провели обыск у Риттера. Позже спецслужба подтвердила проведение следственных действий в доме экс-разведчика.

Ранее экс-разведчик США предрек, что станет с Украиной после поражения в конфликте.