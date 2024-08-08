Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина несколько раз ударил собутыльника ножом в голову во время застолья в Петербурге

78.ru: в Петербурге мужчина напал на собутыльника с ножом во время застолья

close
100%
Depositphotos

В Петербурге пьяный мужчина устроил поножовщину со своим собутыльником. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел на Васильевском острове возле дома на улице Опочинина. Россиянин выпивал в компании семейной пары в квартире и в какой-то момент мужчины решили выйти на улицу.

На улице мужчина, пришедший без пары, внезапно достал нож и напал с ним на своего собутыльника, нанеся ему несколько ударов в голову. На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь.

Полицейские задержали нападавшего и доставили его в отдел. Пострадавшего собутыльника доставили в медицинское учреждение, информации о его состоянии не поступало.

До этого конфликт между покупателями в московском магазине закончился поножовщиной. В ходе потасовки мужчина достал нож и дважды пырнул оппонента, нанеся ему колото-резаные ранения.

Ранее оренбуржец из ревности залез в квартиру возлюбленной и ударил ее ножом в шею.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами