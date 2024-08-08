Мужчина несколько раз ударил собутыльника ножом в голову во время застолья в Петербурге

В Петербурге пьяный мужчина устроил поножовщину со своим собутыльником. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел на Васильевском острове возле дома на улице Опочинина. Россиянин выпивал в компании семейной пары в квартире и в какой-то момент мужчины решили выйти на улицу.

На улице мужчина, пришедший без пары, внезапно достал нож и напал с ним на своего собутыльника, нанеся ему несколько ударов в голову. На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь.

Полицейские задержали нападавшего и доставили его в отдел. Пострадавшего собутыльника доставили в медицинское учреждение, информации о его состоянии не поступало.

До этого конфликт между покупателями в московском магазине закончился поножовщиной. В ходе потасовки мужчина достал нож и дважды пырнул оппонента, нанеся ему колото-резаные ранения.

Ранее оренбуржец из ревности залез в квартиру возлюбленной и ударил ее ножом в шею.