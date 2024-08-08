Власти Рыльского района Курской области сообщили о добровольной эвакуации

Глава Рыльского района Курской области Андрей Белоусов сообщил в своем Telegram-канале, что власти приняли решение о добровольной эвакуации из приграничных районов области. Позже сообщение было удалено.

«В целях обеспечения безопасности жителей региона, руководство Курской области приняло решение о добровольной эвакуации из приграничных районов области», — говорилось в публикации.

Гражданам предлагалось выехать самостоятельно на личном транспорте или автобусах, которые должна была предоставить администрация Рыльского района.

Также в сообщении говорилось, что в ближайшие дни администрация Рыльского района и другие органы власти будут работать в режиме чрезвычайной ситуации.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее в России приняли меры по блокировке фейков о ситуации в Курской области.