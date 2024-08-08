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Россия предостерегла от возложения ответственности за теракт в «Крокусе» исключительно на ИГ

Россия предостерегла от возложения ответственности за теракт в «Крокусе» лишь на ИГ

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Alexander Zemlianichenko/AP

Россия призывает с осторожностью приписывать ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» исключительно террористической группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России), отмечая, что в случае наличия доказательств, подтверждающих эту версию, необходимо поделиться ими с компетентными органами РФ. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что «необходимо тщательно расследовать все обстоятельства теракта и исключить возможность приписывания ответственности без достаточных доказательств».

Полянский подчеркнул, что необходимо дождаться результатов официального расследования, прежде чем делать окончательные выводы.

«Важно помнить, что расследование должно быть всесторонним и объективным, и мы призываем тех, кто утверждает о причастности ИГИЛ, предоставить доказательства компетентным органам России», — заявил Полянский. Он также выразил сомнение в том, что некоторые стороны могут обладать информацией о теракте, которой нет у российских следователей.

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. В тот день в здании должно было состояться выступление группы «Пикник», но незадолго до начала мероприятия внутрь ворвались вооруженные люди. Они начали стрелять в зрителей и поджигать сидения.

Ранее в деле о теракте в «Крокусе» появился новый свидетель.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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