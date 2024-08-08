Правовая служба КСВО открыла горячую линию для пострадавших из Курской области

Комитет семей воинов Отечества (КСВО) совместно с общественной правозащитной организацией «Человек и Закон» и Общественной палатой РФ открыли горячую линию безвозмездной правовой помощи жителям приграничных районов Курской области, военнослужащим и членам их семей. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что на горячей линии будет оказана правовая помощь и поддержка всем, кто оказался в кризисной ситуации.

«Многие жители Курской области, которые пострадали от террористической атаки, спешно покидали свои дома, не взяв с собой важные документы, паспорта. Мы уже начали помогать с восстановлением», — отметил руководитель юридической службы КСВО Александр Терновцов.

По его словам, в скором времени комитет начнет консультировать по вопросам получения компенсации за утраченное жилье.

«Безусловно, мы будем помогать военнослужащим, которые несли службу на границе. Мы собственными силами переоборудовали одно помещение для временного проживания: совместно с общественной организацией «Социальный навигатор» уже приняли более 15 детей и их родителей, обеспечили условия для проживания», — добавил он.

При этом Терновцов подчеркнул, что помощь постиравшим оказывается на безвозмездной основе

Также в рамках проекта «Правомобиль» в местах временного размещения и проживания пострадавших работают выездные мобильные юридические группы.

Отмечается, что запись на выездные приемы и очную консультацию осуществляется по телефону горячей линии. Обращаться можно по телефону: 8-800-101-66-46 с 8.00-20.00 (по московскому времени).