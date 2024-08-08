DDoS-атаки на инфраструктуру операторов отразили в Курской области

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) отразили массированные DDoS-атаки на три объекта Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Отмечается, что 8 августа подведомственный Роскомнадзору ЦМУ ССОП отразил массированные DDoS-атаки на три объекта региона, в том числе на инфраструктуру операторов связи.

На текущий момент, по данным систем ЦМУ ССОП и информации операторов связи Курской области, критичных аварий и обращений в регионе не фиксируется.

До этого в Минцифры сообщалось, что массированная DDoS-атака на региональные сервисы Курской области была пресечена. Отмечалось, что специалисты восстановили работу всех ресурсов.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора региона Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее прокурорам поручили вести круглосуточный мониторинг в Курской области.