Студентку, которую семья насильно увезла в Дагестан, отпустили в Москву

Студентка Айшат Магомедова, которую ранее родственники увезли в Дагестан, смогла вернуться в Москву. Об этом сообщает проект «Марем».

Родители отпустили 18-летнюю девушку в столицу добровольно.

«Отец отдал Айшат ее документы и сказал, что она может идти куда хочет», – поделились представители организации.

После этого девушка связалась с подругами и попросила помощь ей вернуться в столицу. Знакомые купили ей билет, после чего она успешно прилетела в Москву. На данный момент ее жизни ничего не угрожает.

Известно, что в Дагестане ситуацией заинтересовались следователи. После снятия побоев она вернулась к родственникам, но семья позволила ей уйти.

Студентка пропала больше недели назад после того, как к ней в квартиру приехали отец и дядя. По данным источников, девушку избили и увезли на Родину. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Конфликт между студенткой и ее родней возник давно. В семье полагали, что переехавшая в Москву девушка опозорила их.

Ранее иностранец позвал россиянина на встречу от имени девушки, похитил его и вымогал деньги.