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Магнитогорец пытался заказать проститутку и лишился 160 тысяч рублей

В Магнитогорске мужчина стал жертвой мошенников, пытаясь заказать проститутку

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Depositphotos

В Магнитогорске 20-летний мужчина пытался заказать проститутку и отдал мошенникам 160 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, магнитогорец искал проститутку на специальном сайте и оставил там свой номер телефона. Вскоре ему позвонила девушка, которая попросила россиянина перевести на счет 5 тысяч рублей — так он и сделал.

После этого мужчине стали с разных номеров звонить другие незнакомцы, выманивая у него деньги под предлогом страховки, безопасности и разблокировки сайта. Магнитогорец доверился злоумышленникам и перевел им суммарно 160 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее россиянин ограбил проститутку, чтобы вернуть долги.

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