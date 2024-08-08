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Дайвинговое агентство NAUI Worldwide оштрафовали за нарушение закона о персональных данных

Дайвинговое агентство NAUI Worldwide оштрафовали на 2 млн рублей

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Shutterstock

Ассоциация дайверов NAUI Worldwide оштрафована мировым судом Москвы на 2 млн рублей за нарушение российского законодательства о персональных данных. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщает корреспондент агентства, NAUI Worldwide признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ).

«NAUI Worldwide Суд назначил административный штраф в размере 2 млн рублей» — сообщили в пресс-службе суда.

National association of underwater instructors (NAUI, национальная ассоциация подводных инструкторов) — некоммерческая организация по подготовке дайверов со штаб-квартирой в США.

До этого мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал фотохостинговый сервис Pinterest на 4 млн рублей.

Ранее многодетная россиянка пропала в Египте во время занятия дайвингом.

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