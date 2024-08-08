В Казани более 20 человек пожаловались на турагента, который украл у них деньги за туры

Жители Казани обвинили местного турагента в том, что она не возвращает им деньги. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам пострадавших, они не раз обращались к женщине за турами и без каких-либо проблем получали билеты на курорт. Однако в этом сезоне россиянка, как полагают пострадавшие, обманула их. Люди переводили деньги турагенту, но средства она забирала себе, а не передавала операторам, с которыми сотрудничала. О том, что тур не оплачен, путешественники узнавали за ночь до вылета.

Всего от действий женщины, по данным источника, пострадали более 20 клиентов на территории Татарстана. Среди тех, кто отдавал деньги на туры, – семьи с детьми. Некоторые хотели вернуть деньги, но в ответ получали от женщины угрозы.

«Ранее турагент обещала вернуть деньги, но сейчас не отвечает на звонки», – сообщается в публикации.

Недовольные ситуацией клиенты обратились в полицию. Информация о том, какие меры приняла полиция, отсутствует.

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