Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Казани более 20 человек пожаловались на турагента, который украл у них деньги за туры

Shot: в Казани турагент угрожает клиентам и не возвращает им деньги

close
100%
Depositphotos

Жители Казани обвинили местного турагента в том, что она не возвращает им деньги. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам пострадавших, они не раз обращались к женщине за турами и без каких-либо проблем получали билеты на курорт. Однако в этом сезоне россиянка, как полагают пострадавшие, обманула их. Люди переводили деньги турагенту, но средства она забирала себе, а не передавала операторам, с которыми сотрудничала. О том, что тур не оплачен, путешественники узнавали за ночь до вылета.

Всего от действий женщины, по данным источника, пострадали более 20 клиентов на территории Татарстана. Среди тех, кто отдавал деньги на туры, – семьи с детьми. Некоторые хотели вернуть деньги, но в ответ получали от женщины угрозы.

«Ранее турагент обещала вернуть деньги, но сейчас не отвечает на звонки», – сообщается в публикации.

Недовольные ситуацией клиенты обратились в полицию. Информация о том, какие меры приняла полиция, отсутствует.

Ранее в Петербурге мошенники похитили у пенсионерок почти 18 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами