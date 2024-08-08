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Москвичка спустя 23 года обвинила руководителя спортклуба в надругательствах

РЕН ТВ: в Москве женщина спустя 23 года обвинила экс-педагога в надругательствах

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Shutterstock/Tinnakorn jorruang

В Москве женщина спустя 23 года обвинила руководителя спортклуба, в котором она занималась в 15 лет, в надругательствах над ней и ее подругами. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, 38-летняя преподаватель художественной школы обратилась в правоохранительные органы с заявлением на руководителя спортклуба, в котором она занималась в 15-летнем возрасте в 2001 году. По словам женщины, педагог совершал надругательства над ней и ее подругами.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого россиянин изнасиловал дочь сожительницы и получил 18 лет лишения свободы. В полицию обратилась мать девочки, которая в какой-то момент узнала о произошедшем.

Ранее россиянка скрывала надругательство над дочерью и стала фигуранткой уголовного дела.

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