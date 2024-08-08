Украинку осудили за попытку совершить теракт в Запорожской области

Южный окружной военный суд приговорил гражданку Украины Татьяну Ключко к 12 годам колонии общего режима и оштрафовал на полмиллиона рублей за участие в террористическом сообществе и попытку совершить теракт в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области

Следствие установило, что в 2023 году Ключко вступила в террористическое сообщество и выразила готовность участвовать в подготовке и совершении терактов в Запорожской области.

Она получила задание от сотрудника Главного управления разведки минобороны Украины на устранение неугодного Киеву человека. Другой участник террористической группировки передал Ключко взрывное устройство, которое украинка положила в почтовый ящик одной из квартир в Энергодаре. Соседи обнаружили бомбу и связались с правоохранителями, которые обезвредили устройство и задержали злоумышленницу.

До этого суд приговорил жителя Омска к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима за организацию и участие в террористическом сообществе. Омич планировал устроить теракты на объектах ФСБ, МВД и Минобороны России. С этой целью он обучился минно-взрывному делу.

Ранее экс-майора юстиции Крыма отправили в колонию по делу о госизмене.